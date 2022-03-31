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Christie's заборонив брати участь у торгах клієнтам з Росії та Білорусі

christies

Аукціонний дім Christie's заборонив брати участь у торгах клієнтам, які перебувають у РФ та Білорусі, а також підтримав заборону на постачання предметів розкоші до цих країн.

Про це повідомив представник Christie's, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми повністю дотримуємося заборони на експорт щодо продажу предметів розкоші клієнтам, що фізично перебувають у Росії чи Білорусі, та на експорт (прямий або непрямий) предметів розкоші на будь-які адреси в Росії чи Білорусі", – сказав співрозмовник агентства.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що аукціонний будинок Sotheby's позбавить права брати участь у торгах росіян, чиє основне джерело доходу пов'язане з Росією. Аналогічне рішення ухвалив німецький аукціонний будинок Ketterer Kunst.

Як повідомлялося, Sotheby's і Christie's вирішили скасувати майбутні аукціони російського мистецтва через воєнне вторгнення РФ в Україну.

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аукціон (1335) Білорусь (1579) росія (14116) Christie's (9)


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