Австралія виділить Україні майже $19 мільйонів військової допомоги

Австралія надасть Україні ще 25 млн австралійських доларів (близько $18,8 млн) військової допомоги на прохання українського президента Володимира Зеленського та Кабінету міністрів.

Про це повідомив посол Австралії в Україні Брюс Едвардс у Twitter, передає Інтерфакс-Україна.

"Спільна військова допомога Австралії на сьогоднішній день – 116 млн австралійських доларів (близько $87 млн)", – написав Едвардс.

У свою чергу посол України в Австралії Василь Мірошниченко відзначив величезну підтримку австралійського народу.

"За один день вдалося досягти зустрічі з міністром оборони, міністром охорони здоров'я, міністром закордонних справ та прем'єр-міністром. Звернення президента Володимира Зеленського до двох палат австралійського парламенту стало подією дня для всіх каналів новин країни", – написав Мірошниченко у Facebook.

Мірошниченко зазначив, що крім цієї підтримки гуманітарна допомога Австралії Україні становить 65 млн австралійських доларів, 70 тис. тонн енергетичного вугілля для задоволення енергетичних потреб України. У цьому ж списку – тимчасові захисні візи та підтримка українських громадських груп в Австралії.

"Новий пакет додаткової оборонної військової допомоги на суму 25 млн австралійських доларів включатиме тактичні пастки, повітряні та наземні безпілотні системи, пайки та медикаменти", – уточнив український посол.

За його словами, уряд Австралії продовжить пошук можливостей для подальшої військової допомоги там, де він зможе оперативно надати необхідні можливості Збройним Силам України.