ООН профінансує додаткові виплати для 360 тисяч переселенців в Україні, – Мінреінтеграції

Управління Верховного комісара ООН з питань захисту біженців спільно з "Укрпоштою" вже розпочали виплату кожній переміщеній особі по 2220 грн, загалом програма охопить виплати я 360 тисяч переселенців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Партнерська програма грошової допомоги на першому етапі охопить 360 тисяч вимушених переселенців в Україні. Сума виплати базується на розмірі прожиткового мінімуму на квітень 2022-го і становить 2220 грн на особу в місяць. Її виплачуватимуть упродовж 3 місяців з розрахунку на кількість людей у родині", – зазначається у повідомленні.

В міністерстві нагадали, що на першому етапі сім’ї отримають готівку у відділеннях "Укрпошти", а згодом зможуть скористатися банківським переказом.

Як повідомлялося, ця допомога надається додатково до допомоги від держави (2000 гривень на особу та 3000 гривень для дітей або осіб з інвалідністю).

Запис до програми грошової допомоги розпочався у Львові 23 березня, а тепер також проходить в Ужгороді та Мукачеві.

Реєстрація для отримання допомоги відбувається за адресами:

м. Львів, вул. Трускавецька, 2 Б (з 9:00 до 18:00);

м. Львів, вул. Палія, 15 (з 9:00 до 18:00), вихідний – субота;

м. Ужгород, Гуманітарний штаб "Совине гніздо", вул. Ференца Ракоци, 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00);

м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 24, Ужгородський міський центр соціальних служб Департаменту соціальної політики (пн-пт з 9:00 до 18:00);

м. Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича, 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).

За додатковою інформацією необхідно звертатись за номером телефону: 0800307711.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив три державні програми для підтримки вимушених переселенців в Україні, які передбачають щомісячні виплати, допомогу при працевлаштуванні та часткову компенсацію вартості комунальних послуг.

Перша з них передбачає виплату допомоги у розмірі 2000 гривень на місяць внутрішньо переміщеним особам, друга передбачає компенсації для роботодавців при працевлатуванні таких осіб, а третя – компенсації місцевим жителям видатків на сплату комуналки, якщо вони надали житло переселенцям.