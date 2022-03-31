Комісія з регулювання азартних ігор відновила роботу

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) відновила видачу ліцензій та дозволів після того, як призупинила її від початку введення воєнного стану.

Про це йдеться в повідомленні Комісії.

"Засідання КРАІЛ, розгляд заяв про видачу ліцензій та дозволів проводяться у робочому режимі. Перші рішення від початку введення воєнного стану на території України прийняті КРАІЛ на позачерговому засіданні 30 березня", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що національний бізнес також повертається до роботи. Так, про свій намір розпочати діяльність на території України на ринку азартних ігор заявило ТОВ "ТБК", звернувшись до КРАІЛ із заявою про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності. За результатом розгляду вказаної заяви КРАІЛ прийнято рішення про видачу відповідної ліцензії.

Наразі законодавчою та виконавчою владою країни в екстренному порядку проводяться заходи направлені на полегшення роботи підприємств через впровадження низки податкових преференцій та новацій. КРАІЛ зі свого боку на постійній основі оцінює поточну ситуацію, що склалась на ринку азартних ігор, опрацьовує всі можливі варіанти врегулювання проблемних питань та в межах власних повноважень буде вживати всіх необхідних заходів направлених на підтримку організаторів азартних ігор в умовах воєнного стану.