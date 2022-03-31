Російські нафтовики спрогнозували падіння попиту на свою нафту на 20%

Збут російської нафти за підсумками 2022 року може впасти на 20% через небажання розвинених країн купувати російську сировину після воєнного вторгнення в Україну.

Про це заявив голова Спілки нафтогазопромисловців Росії (СНГПР) Юрій Шафранік на зустрічі з нагоди 30-річного ювілею організації, повідомляє російський Інтерфакс.

"Я зустрівся з чотирма керівниками компаній... По-різному кожен трактував проблеми, але в жодного з них немає зневіри. Так, ми роки втратили. Так, я вважаю, що відсотків 20 ми можемо втратити навіть за збутом цього року, може, трохи краще, трохи гірше", – повідомив Шафранік.

Він зазначив, що волатильність на нафтовому ринку збережеться, проте, незважаючи на це, не варто закладати надто високу ціну.

"Ціна не буде $140 довго, я вважаю, середню треба брати – $80 і далі, можливо, до $100. Коливання будуть і надалі, події у світі будуть більшими, але я вважаю, що у нас за плечима відмінний нафтогазовий комплекс", – додав глава Спілки.

Шафранік уточнив, що Росія може відновити збут нафти вже наступного року, якщо вдасться протягом 2022 переорієнтувати її потоки, насамперед на Схід.

Як повідомлялося, через відмову традиційних покупців від придбання російської нафти сорту Urals знижка на неї у Північно-Західній Європі перевищує $30 за барель. Падіння цін на російську нафту також визнали в уряді Росії.

Російські ЗМІ визнавали, що покупці не можуть знайти танкери для відвантаження сировини, оскільки судновласники побоюються здійснювати операції, пов'язані з російським паливом.

На тлі проблем із постачанням влада шукає альтернативні варіанти збуту Urals, у тому числі пропонуючи ще більші знижки. Зокрема, у березні РФ змогла збільшити експорт нафти до Індії.