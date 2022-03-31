Євросоюз планує збільшити імпорт скрапленого газу із США для заміни російського

Єврокомісія не розраховує повністю замінити російський газ американським, але поступово нарощуватиме газовий імпорт із США.

Про це заявив офіційний представник ЄК Ерік Мамер на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Угода зі Сполученими Штатами спрямована на збільшення обсягуСПГ, що поставляється зі США, щодо того, що ми вже маємо. У 2021 році говорили про 22 млрд кубометрів. Ми розраховуємо на 15 млрд кубометрів додатково завдяки цій угоді, що становить 10% від російського газу, який ми отримуємо щороку", – сказав Мамер, коментуючи перспективи скорочення залежності від російського газу.

За словами Мамера, "ніхто не говорив, що за помахом чарівної палички угода зі США дозволить Євросоюзу досягти незалежності від російського газу".

"Це лише крок у цьому напрямку, і ми сподіваємося, що до наступного року будемо в змозі просунутися далі завдяки цій угоді та підняти до 35 млрд кубометрів (додаткові постачання)", – пояснив Мамер.

Він закликав не забувати, що в даному випадку йдеться про один із етапів програми скорочення енергетичної залежності від РФ.

Євросоюз прагне поступово скорочувати імпорт російського газу та веде переговори з міжнародними партнерами з метою диверсифікації шляхів постачання газом як СПГ, так і трубним.

Ця робота, зазначив Мамер, супроводжується іншими заходами, наміченими Єврокомісією – підвищенням енергетичної ефективності, розвитком відновлюваних джерел енергії, що допоможе у перспективі скорочення на дві третини до кінця року залежності ЄС від російського газу.