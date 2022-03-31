"Городні війська України": Мінекономіки закликало кожного українця посадити город

Міністерство економіки України ініціювало проєкт "Сади перемоги", що має сприяти поверненню українців до городництва.

Як повідомляє пресслужба міністерства, вже працює сайт ініціативи, який описує її як "городні війська України".

Як зазначається на сайті ініціативи, долучитися до неї пропонується кожному українцю.

"Ми закликаємо кожну українку та українця посадити "Сад Перемоги" у своєму домогосподарстві, на балконі чи прибудинковій ділянці. Ми закликаємо громади мобілізувати зусилля та використати всі доступні земельні ресурси для вирощування продовольства: пустирі, парки й галявини, задні двори", – йдеться на сайті проєкту.

Його автори також закликають бізнес та міжнародних партнерів допомогти українцям насінням, добривом, новітніми технологіями вирощування, пальним та технікою для обробки землі, обладнанням для переробки та зберігання продуктів.

"Через війну в Україні, яку розв’язала Росія, третина українців можуть мати проблеми в отриманні достатньої кількості харчових продуктів. Тому в нашій державі ініційовано впровадження ініціативи "Сади Перемоги" – надання консультаційної підтримки територіальним громадам та домогосподарствам, які займатимуться городництвом, зберіганням та переробкою продукції тощо", – зазначається у повідомленні Мінекономіки.

У міністерстві відзначають, що ініціатива "Сади Перемоги" потребує розроблення плану активних дій із самозабезпечення громади основними харчовими продуктами, який має визначати орієнтовні обсяги виробництва таких продуктів, які після задоволення власних потреб можуть бути спрямовані на забезпечення потреб Збройних Сил України та інших громад.

Відтак наразі розробляються рекомендації для громад щодо впровадження ініціативи, зокрема, щодо оцінки потреб громади в харчових продуктах, проведення обліку наявних земельних ділянок, збору потреб домогосподарств та ВПО, які потребують допомоги у вирощуванні сільськогосподарської продукції та створення відповідних координуючих рад для впровадження ініціативи.