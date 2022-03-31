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Новини
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"Городні війська України": Мінекономіки закликало кожного українця посадити город

город

Міністерство економіки України ініціювало проєкт "Сади перемоги", що має сприяти поверненню українців до городництва.

Як повідомляє пресслужба міністерства, вже працює сайт ініціативи, який описує її як "городні війська України".

Як зазначається на сайті ініціативи, долучитися до неї пропонується кожному українцю.

"Ми закликаємо кожну українку та українця посадити "Сад Перемоги" у своєму домогосподарстві, на балконі чи прибудинковій ділянці. Ми закликаємо громади мобілізувати зусилля та використати всі доступні земельні ресурси для вирощування продовольства: пустирі, парки й галявини, задні двори", – йдеться на сайті проєкту.

Його автори також закликають бізнес та міжнародних партнерів допомогти українцям насінням, добривом, новітніми технологіями вирощування, пальним та технікою для обробки землі, обладнанням для переробки та зберігання продуктів.

"Через війну в Україні, яку розв’язала Росія, третина українців можуть мати проблеми в отриманні достатньої кількості харчових продуктів. Тому в нашій державі ініційовано впровадження ініціативи "Сади Перемоги" – надання консультаційної підтримки територіальним громадам та домогосподарствам, які займатимуться городництвом, зберіганням та переробкою продукції тощо", – зазначається у повідомленні Мінекономіки.

У міністерстві відзначають, що ініціатива "Сади Перемоги" потребує розроблення плану активних дій із самозабезпечення громади основними харчовими продуктами, який має визначати орієнтовні обсяги виробництва таких продуктів, які після задоволення власних потреб можуть бути спрямовані на забезпечення потреб Збройних Сил України та інших громад.

Відтак наразі розробляються рекомендації для громад щодо впровадження ініціативи, зокрема, щодо оцінки потреб громади в харчових продуктах, проведення обліку наявних земельних ділянок, збору потреб домогосподарств та ВПО, які потребують допомоги у вирощуванні сільськогосподарської продукції та створення відповідних координуючих рад для впровадження ініціативи.

Автор: 

аграрії (1305) Мінекономрозвитку (1989)


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Топ коментарі
+11
Нехай та влада краще видасть гасло "Ми всі припинемо дерибанити б"юджет"
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31.03.2022 19:56
+6
Назвіть прізвище того , хто це придумав. Мабуть та істота впевнена , що вона розумніше українців ...
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31.03.2022 18:36
+6
Укрзализниця тількі відрапортувала, що борошно/кукурудза тепер їдуть до Европи потягами, а не морем...то як маскі при ковіді до Китаю попродали , а самі помирали потім тисячами....
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31.03.2022 19:40
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Назвіть прізвище того , хто це придумав. Мабуть та істота впевнена , що вона розумніше українців ...
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31.03.2022 18:36 Відповісти
Укрзализниця тількі відрапортувала, що борошно/кукурудза тепер їдуть до Европи потягами, а не морем...то як маскі при ковіді до Китаю попродали , а самі помирали потім тисячами....
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31.03.2022 19:40 Відповісти
слухай.я все розумію,але держбюджет треба чимось наповнювати,звідкись брати валюту,тому експорт в розумних межах абсолютно потрібний.
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31.03.2022 19:48 Відповісти
Огородом не заработаешь валюты. Сейчас как раз ІТ сектор в этом плане самый выгодный. Если конечно ещё остались сотрудники на гражданке.
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31.03.2022 20:44 Відповісти
дык готовую продукцию а не сырье нужно продавать
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31.03.2022 21:04 Відповісти
угу, бо інкаше шкідники і миші по теплу все зжеруть
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31.03.2022 21:07 Відповісти
ніхєра ти не розумієш! це торговля на крові!
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01.04.2022 11:56 Відповісти
Нехай та влада краще видасть гасло "Ми всі припинемо дерибанити б"юджет"
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31.03.2022 19:56 Відповісти
всі й так зрозуміли що городи - то наше все. могли б і лишній раз не лякати
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31.03.2022 21:08 Відповісти
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01.04.2022 01:21 Відповісти
Чудово. Колись в дев'яностих у нас за селом люди так само саджали городину. Передмістя Одеси. І у батьків в Кривбасі була така діляночка.
Тільки напрацювалися дарма : копали , возили воду підливати, добрива, оприскували від шкідників, і це все велосипедом.
Виросла морква - як олівці і дрібна картопля та й то все вкрали ще в серпні, просто прийшли вночі і повикопували і зелену квасолю теж.
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01.04.2022 10:43 Відповісти
Доброго дня: Ми з України!
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01.04.2022 10:52 Відповісти
Що за срач, що поганого в тому, що ми посадимо городи? В 90-х ми хіба не з городів виживали і хто кому мішає садівництвом займатися ІТ?
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01.04.2022 11:27 Відповісти
Дуй сажай! А на зекономлені на тобі кошти випишуть потрійну премію ДБР шо переховується у Львові!
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01.04.2022 11:58 Відповісти
Менш ефективного використання людських ресурсів важко було вигадати!

"Велике садівництво", мля...
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01.04.2022 12:00 Відповісти
Ті ж думки. Щось аж нагадало совок з їхніми поздками "на картошку" для викладачів, студентів, інженерів.
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02.04.2022 09:00 Відповісти
Это продолжение жижи Гетьманцева об обложении налогами с продажи выращенного на даче урожая?
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01.04.2022 12:50 Відповісти
Міжнародні партнери допоможить насінням та добривами замість зброї! "Чудова" ідея!
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01.04.2022 14:25 Відповісти
Щось нагадало Азарова з його "Браті лапату і капаті".
Парки?!
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02.04.2022 08:58 Відповісти

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