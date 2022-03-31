Заощадження українців зменшились за рік на 177 мільярдів, – Держстат

Заощадження українців у 2021 році скоротилися на 177,4 млрд грн порівняно з 2020 роком.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.

За даними Держстату, доходи населення України за рік зросли на 16,2% – до 4 698,6 млрд грн, витрати – на 22,8%, до 4 876 млрд грн.

Реальний наявний дохід, який може бути використаний на придбання товарів та оплату послуг, минулого року виріс на 4,3% порівняно з попереднім роком.

Наявний дохід у розрахунку на одну особу склав 86,02 тис. грн, що на 15,2% більше, ніж за попередній рік.