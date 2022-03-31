Польська залізниця змінила умови безкоштовного проїзду для українців

Польська залізнична компанія "PKP Intercity" з 1 квітня змінює правила, за якими українські біженці можуть отримати тимчасові безкоштовні квитки.

Зокрема, безкоштовним проїздом тепер зможуть скористатися не всі категорії українських громадян, повідомляє Польське радіо.

Так, з 1 по 30 квітня безкоштовним залишається проїзд у поїздах "PKP Intercity" для дітей та підлітків віком до 18 років, жінок, чоловіків старше 60 років та чоловіків віком 18-60 років з інвалідністю.

Документами, що засвідчують право громадян України на безкоштовний проїзд у внутрішньому польському транспорті є: український паспорт або інший документ із фотографією, що посвідчує особу і підтверджує статус іноземця як особи, яка перетнула кордон після 24 лютого 2022 року.

Громадяни України продовжуватимуть подорожувати за безкоштовними додатковими квитками з гарантією місця чи без. Як і раніше, безкоштовний проїзд поширюватиметься на 2-й клас поїздів економ-класу (TLK та IC) по всій Польщі.

Громадянам України, які подорожують до Німеччини, Чехії, Словаччини, Австрії чи Угорщини, видається безкоштовний додатковий квиток до останньої станції Польщі. Подальша подорож відбувається відповідно до правил, прийнятих іноземними залізницями.

Нагадаємо, з 28 лютого діє спеціальна гаряча лінія "PKP Intercity" українською мовою, яка працює 7 днів на тиждень з 8:00 до 20:00 за номером: 48 22 473 00 86 (вартість підключення згідно з тарифом оператора), 800 033 022 (безкоштовна гаряча лінія для всіх внутрішніх операторів).

Інформація також доступна на сайті "PKP Intercity" польською та українською мовами.