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"Укрзалізниця" пустила частину пасажирських потягів в обхід Києва

запорожье,поезд

"Укрзалізниця" з 1 квітня тимчасово змінила маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва.

Як повідомляє пресслужба залізничної компанії, таке рішення прийнято з метою оптимізації руху поїздів.

Таким чином, в обхід Києва за маршрутом через станцію "Бурти" курсуватимуть поїзди:

  • №129/130 Кременчук – Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, на станції ім. Т. Шевченка);
  • №15/16 Харків – Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, на станції ім. Т. Шевченка);
  • №149/150 Полтава – Чернівці (із зупинками у Полтаві, на станції ім. Т. Шевченка);
  • №17/18 Харків – Львів (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, на станції ім. Т. Шевченка).

"Просимо пасажирів звернути увагу, що ці рейси більше не прямують до Києва, при цьому столиця матиме понад 20 рейсів у західному напрямку", – наголошується у повідомленні.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила курсування нового поїзда №21/22 сполученням Харків — Трускавець з 2 квітня. Він курсуватиме через день, відправлятиметься з Харкова о 20:15 і прибуватиме до Трускавця о 14:33. Зворотно, з Трускавця, поїзд відправлятиметься о 16:00 і прибуватиме до Харкова о 10:48.

Автор: 

залізниця (821) потяг (1291) Укрзалізниця (4745)


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