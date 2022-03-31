"Укрзалізниця" пустила частину пасажирських потягів в обхід Києва

"Укрзалізниця" з 1 квітня тимчасово змінила маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва.

Як повідомляє пресслужба залізничної компанії, таке рішення прийнято з метою оптимізації руху поїздів.

Таким чином, в обхід Києва за маршрутом через станцію "Бурти" курсуватимуть поїзди:

№129/130 Кременчук – Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, на станції ім. Т. Шевченка);

№15/16 Харків – Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, на станції ім. Т. Шевченка);

№149/150 Полтава – Чернівці (із зупинками у Полтаві, на станції ім. Т. Шевченка);

№17/18 Харків – Львів (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, на станції ім. Т. Шевченка).

"Просимо пасажирів звернути увагу, що ці рейси більше не прямують до Києва, при цьому столиця матиме понад 20 рейсів у західному напрямку", – наголошується у повідомленні.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила курсування нового поїзда №21/22 сполученням Харків — Трускавець з 2 квітня. Він курсуватиме через день, відправлятиметься з Харкова о 20:15 і прибуватиме до Трускавця о 14:33. Зворотно, з Трускавця, поїзд відправлятиметься о 16:00 і прибуватиме до Харкова о 10:48.