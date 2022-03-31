БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4165 відвідувачів онлайн
Новини
395 0

Велика Британія розширила санкції проти російських попагандистів

лондон,британия

Великобританія розширила санкції проти РФ, під нові санкції підпали голова "Газпром-Медіа Холдингу" Алєксандр Жаров, начальник національного центру управління обороною РФ Міхаіл Мізінцев, журналіст Сєргєй Брільов.

Також нові санкції торкнулися керівника міжнародного мовлення інформаційного агентства та радіо Sputnik Антона Анісімова та генерального директора телеканалу RT Алєксєя Ніколова, передає Інтерфакс-Україна.

Загалом нові санкції зачепили 12 людей.

Йдеться про заморожування активів та заборону на відвідування Великобританії.

Санкції також торкнулися ІА "Росія Сьогодні".

Крім того, обмежувальні заходи зачепили автономну некомерційну організацію "ТВ-Новини", що відповідає за трансляції RT.

Раніше повідомлялося, що уряд Великої Британії виключив транспортні обмеження із санкцій щодо засновника російського "Тінькофф банку" Олега Тінькова та голови компанії Millhouse Євгена Швідлера.

Як повідомлялося, Велика Британія розширила список санкцій 24 березня, у новому переліку опинилися 33 громадяни Росії та 26 юридичних осіб. Санкції передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд до країни.

До списку були включені глава російського "Сбербанку" Герман Греф, один з керівників цього ж банку Лев Хасіс, бізнесмен Олег Тіньков та інші.

Автор: 

Велика Британія (1196) росія (14116) санкції (4357)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 