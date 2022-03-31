Велика Британія розширила санкції проти російських попагандистів

Великобританія розширила санкції проти РФ, під нові санкції підпали голова "Газпром-Медіа Холдингу" Алєксандр Жаров, начальник національного центру управління обороною РФ Міхаіл Мізінцев, журналіст Сєргєй Брільов.

Також нові санкції торкнулися керівника міжнародного мовлення інформаційного агентства та радіо Sputnik Антона Анісімова та генерального директора телеканалу RT Алєксєя Ніколова, передає Інтерфакс-Україна.

Загалом нові санкції зачепили 12 людей.

Йдеться про заморожування активів та заборону на відвідування Великобританії.

Санкції також торкнулися ІА "Росія Сьогодні".

Крім того, обмежувальні заходи зачепили автономну некомерційну організацію "ТВ-Новини", що відповідає за трансляції RT.

Раніше повідомлялося, що уряд Великої Британії виключив транспортні обмеження із санкцій щодо засновника російського "Тінькофф банку" Олега Тінькова та голови компанії Millhouse Євгена Швідлера.

Як повідомлялося, Велика Британія розширила список санкцій 24 березня, у новому переліку опинилися 33 громадяни Росії та 26 юридичних осіб. Санкції передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд до країни.

До списку були включені глава російського "Сбербанку" Герман Греф, один з керівників цього ж банку Лев Хасіс, бізнесмен Олег Тіньков та інші.