Золотовалютні резерви Росії за час війни в Україні зменшились на $39 мільярдів

Міжнародні резерви Росії на 25 березня 2022 року склали $604,4 млрд.

Це випливає з інформації на сайті Банку Росії, передає російський Інтерфакс.

Таким чином, за п'ять тижнів війни в Україні вони скоротилися на $38,8 млрд порівняно з абсолютним максимумом у $643,2 млрд на 18 лютого (до цього часу це були останні опубліковані Банком Росії дані).

Як зазначається, основними факторами скорочення резервів стали валютні інтервенції, валютне рефінансування, а також валютна переоцінка активів.

Банк Росії відновив інтервенції 24 лютого 2022, продавши валюту на 84,8 млрд руб. Наступного дня, 25 лютого, він продав валюту на 18,8 млрд руб., а далі не зміг проводити ці операції через "заморожування" частини золотовалютних резервів РФ західними країнами в рамках санкцій проти Росії.

ЦБ РФ на початку березня 2022 року перестав розкривати актуальні дані щодо обсягу міжнародних резервів. В усіх публікаціях використовувалися дані на 18 лютого.

Наразі Банк Росії опублікував проміжні дані: на 25 лютого резерви склали $629,4 млрд (скорочення за тиждень на $13,8 млрд), на 4 березня – $608,9 млрд (-$20,5 млрд), на 11 березня – $611,8 млрд (+$2,9 млрд), на 18 березня - $606,2 млрд (-$5,6 млрд). Міжнародні резерви за тиждень із 18 по 25 березня знизилися на $1,8 млрд.

Міжнародні резерви є високоліквідні фінансові активи, що у розпорядженні Банку же Росії та уряду РФ. Вони складаються з активів в іноземній валюті, монетарного золота, спеціальних прав запозичення (special drawing rights, розрахункова грошова одиниця, що використовується Міжнародним валютним фондом, МВФ), резервної позиції МВФ і інших резервних активів.

Низка західних країн наприкінці лютого 2022 року у зв'язку із вторгненням Росії в Україну ввела санкції на операції з Банком Росії та Мінфіном РФ, обмеживши можливість Росії користуватися частиною золотовалютних резервів.

Пізніше OFAC (підрозділ Мінфіну США) пояснило, що угоди із золотом із резервів РФ також підпадають під раніше ухвалені санкції (тобто операції з цим активом несуть санкційні ризики для контрагентів). ЦБ РФ заявив, що все золото з міжнародних резервів РФ перебуває у його сховищах біля Росії.

Раніше повідомлялося, що двопартійна група сенаторів США працює спільно з міністерством фінансів, щоб заблокувати золоті резерви Росії приблизно на $132 млрд у зв'язку з війною в Україні.