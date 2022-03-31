Регулятори унормували використання інтернету Starlink мобільними операторами

Держспецзв'язку та Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, розробили розпорядження, яке забезпечить унормування використання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами для забезпечення абонентів зв'язком та інтернетом.

Про це йдеться в повідомленні Держспецзв'язку.

Також повідомляється, що значних змін у забезпеченні мобільним зв'язком за попередню добу не відбулося. Оператори продовжують підтримувати мережі у робочому стані та відновлювати зв'язок там, де це можливо.

"Якщо ви маєте проблеми зі зв'язком, просимо скористатися національним роумінгом – підключитися до мережі інших операторів. Без зв'язку залишаються Маріуполь, Мелітополь, Буча, Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм", – нагадали в Держспецзв'язку.

Також повідомляється, що інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж або недоступності обладнання.

Концерн радіомовлення радіозвʼязку та телебачення, який належить до сфери управління Держспецзвʼязку, продовжує здійснювати телевізійне та радіомовлення. Супутникове мовлення працює стабільно, додали в Держспецзв'язку.

Нагадаємо, перша партія станцій Starlink прибула в Україну 28 лютого. Згодом станції супутникового інтернету з'явилися в "Укрзалізниці", в "Оператора ГТС України", у Києві та інших містах.