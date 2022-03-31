Податкова служба назвала частину представників великого бізнесу, що обрали пільгове оподаткування

Завдяки внесеним до Податкового кодексу на час воєнного стану змінам, майже 148,5 тис. суб’єктів господарювання вже подали заяви про перехід на єдиний податок третьої групи зі ставкою 2% доходу.

Як повідомляє Державна податкова служба (ДПС), в тому числі про бажання перейти на спрощену систему оподаткування зі ставкою 2% доходу) повідомили 29 585 юридичних осіб та 118 914 фізичних осіб - підприємців.

Податкова служба також наводить вибірковий перелік компаній, що обрали єдиний податок третьої групи зі ставкою 2% доходу:

ІТ-сфера: ТОВ "ГУД.НЕТ", ТОВ "МетінвестДіджитал", Підприємство "Амадеус Україна";

Агропостачальники: ТОВ "Полетехніка", ПРАТ "Галнафтохім";

Торгові мережі: ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "ЮСК Україна", ТОВ "Лії Вюіттон Україна", ППТФ "Антошка", ТОВ "Нова Лінія 1";

Дорожньо-будівельні компанії: ТОВ "РДС", ПП "Аавтомагістраль";

Виробники: ТОВ "Ретал Дніпро", ТОВ "ПКПФ-Україна", ТОВ "Т-Стиль".

"Прийняття заяв на перехід на спрощену систему оподаткування платника єдиного податку третьої групи зі ставкою 2 відсотки доходу триває", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту. Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень. Спрощений режим також не поширюється на виробництво та збут підакцизних товарів та гральний бізнес.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.