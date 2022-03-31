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Новини
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Путін підписав указ про припинення експорту газу в Європу у випадку відмови від оплати в рублях (оновлено)

путин,путін

Російський президент Владімір Путін оголосив, що підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми".

Згідно з указом, покупцям російського газу потрібно буде відкривати рублеві рахунки в російських банках вже з 1 квітня, повідомляє Інтерфакс.

"Чинні контракти на постачання газу будуть зупинені, якщо покупці з недружніх країн не виконають нових умов оплати", – заявив Путін.

Згідно з текстом указу, Росія вимагатиме розраховуватися в рублях через обраний російською владою банк за газ, який буде експортовано з 1 квітня. У випадку, якщо покупці газу не виконають ці вимоги, указом забороняється подальше постачання природного газу таким покупцям. Ця норма також поширюється на випадки реекспорту газу в країни, які РФ вважає "недружніми".

Для рохранунків за газ указом встановлюється один уповноважений банк – "Газпромбанк", який на підставі заяв покупців відкриватиме спеціальні рублеві рахунки та спеціальні валютні рахунки. Покупці газу вноситимуть кошти для оплати за газ на валютні рахунки, після чого банк продаватиме їх на російській біржі, зараховуватиме їх на рублевий рахунок і спрямовуватиме російському постачальнику, свідчить наведена в указі схема.

Водночас Урядовій комісії з контролю над здійсненням іноземних інвестицій у РФ дозволено надавати іноземним покупцям окремі умови розрахунків за газ, а Банку Росії надані повноваження змінювати порядок продажу іноземної валюти, що надходить від покупців палива.

Водночас з тексту указу випливає, що його норми не поширюються на експорт скрапленого газу, який здійснюють приватні російські компанії.

Прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков уточнював, що нові правила оплати не почнуть діяти з 31 березня, оскільки "оплата та постачання – це розтягнутий у часі процес".

Раніше російське видання "Коммерсант" зазначало, що оплата за постачання газу за довгостроковими контрактами "Газпрому" у березні має бути проведена саме 1 квітня.

За даними джерел видання, "Газпром" опрацьовує можливість повної зупинки постачання газу "недружнім країнам" і оцінює наслідки такого кроку.

Як повідомлялося, раніше країни Євросоюзу та "Великої сімки" заявили, що не платитимуть за російський газ рублями на вимогу Путіна, оскільки це порушує умови переважної більшості чинних контрактів.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не постачатиме газ в Європу, якщо європейські покупці відмовляться платити за нього в рублях, як цього забажав Владімір Путін.

Минулого тижня президент Росії Владімір Путін доручив доручив уряду, ЦБ РФ та "Газпрому" до 31 березня перевести розрахунки щодо газу з "недружніми країнами".

РФ наразі експортує газ на суму майже $10 млрд на місяць (сумарний виторг від експорту газу в січні 2022 року склав рекордні $9,75 млрд). "Газпром" у січні експортував до групи "недружніх" країн 7,146 млрд куб. м газу на $5,99 млрд. Вибірка охоплює постачання російського газу до 20 країн: Австрія, Болгарія, Швейцарія, Чехія, Німеччина, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Хорватія, Угорщина, Італія, Литва, Латвія, Македонія, Нідерланди, Польща, Румунія та Словаччина.

Автор: 

газ (7908) Газпром (2553) путін (1047)


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Топ коментарі
+18
Вот чего стоят любые договоры с ******. Срал ***** даже на договоры подписанные с Европой где написано что оплата за газ идет только в долларах.
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31.03.2022 17:38
+15
Але штрафи за "нові умови контракту" ***** буде платити все таки в доларах...Про це теж передбачено в контрактах...
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31.03.2022 16:45
+13
Бинго! 💥😁
Все сейчас начнет сыпатся с ускорением, ху.й.ло опять делает вынужденную грубейшую ошибку☝😆👍
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31.03.2022 16:40
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Бинго! 💥😁
Все сейчас начнет сыпатся с ускорением, ху.й.ло опять делает вынужденную грубейшую ошибку☝😆👍
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31.03.2022 16:40 Відповісти
Але штрафи за "нові умови контракту" ***** буде платити все таки в доларах...Про це теж передбачено в контрактах...
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31.03.2022 16:45 Відповісти
Доветься йому , газ на складах тримати . Частину в банки 3-х літрові закатає . А там диви і зима підіспіє . Що газда , то газда !
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31.03.2022 16:46 Відповісти
Как пел Владимир Семенович :
Он стратег, он даже тактик, словом - спец, -
Сила, воля плюс характер - молодец!

Плешивый пошел вразнос
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31.03.2022 16:57 Відповісти
сейчас мьі увидим, прогнет ***** Европу, или все же Европа поставит крест на роzzие, не смотря на временньіе трудности.
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31.03.2022 17:30 Відповісти
«Страна-бензоколонка превратится в лесопилку для Китая» - Марк Солонин о России

вгибать,
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31.03.2022 22:56 Відповісти
Вот чего стоят любые договоры с ******. Срал ***** даже на договоры подписанные с Европой где написано что оплата за газ идет только в долларах.
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31.03.2022 17:38 Відповісти
їбанута потвора.
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31.03.2022 17:46 Відповісти
Якась дика маячня...
Ну подивимось...
Це як раз і буде "момент істини" для всіх европейських країн які дули в дупу всі ці роки "надійному постачальнику газу"!
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31.03.2022 18:06 Відповісти
При этом, потребители должны покупать обесцененные в раза рубли по курсу на день заключенного контракта. Т.е. газ для них подорожает ровно в раза.
Нехило придумано.
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31.03.2022 18:21 Відповісти
Альо! Що це ви тут коментуєте? Плешивого карлана Європа вже
послала як "русский корабль" ще два дні тому. Категорична відмова!
Карлан вже мовчки проковтнув, після того як турецькі ПВО сбили
його СУчий літак. Тільки дирляндія з лугандонією погодились!
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31.03.2022 19:19 Відповісти
Немеччина сумнивалась коли перекрити газ, але ***** допоміг
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31.03.2022 19:29 Відповісти
Х...ло сам решил ликвидироваться с европейского рынка. Досрочно
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31.03.2022 19:57 Відповісти
И в чём суть этой схемы, если платить всё равно в валюте? Ты заплатил, а дальше уже не важно во что там эту валюту конвертируют, хоть во вьетнамские донги...
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31.03.2022 20:01 Відповісти
надіюсь, перерізав цим вже останню свою артерію!
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31.03.2022 21:07 Відповісти
этот совок тоже поломался
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31.03.2022 22:02 Відповісти
Ну і дурак! Сам зашморг на своїй шиї затягує...
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31.03.2022 22:14 Відповісти
там ще нафту розконсервовувать зібрались
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31.03.2022 22:20 Відповісти
********** - розвалюй засрашку повністю- припиняй постачання газу у ЄС !!!
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31.03.2022 22:56 Відповісти
https://youtu.be/_yw5GipQvz0 https://youtu.be/_yw5GipQvz0

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31.03.2022 23:13 Відповісти
дебил ето будет конец всей газовой промышлености кацапии скважины за парафинуються и им будет капец пусть делает скорее сдохнет
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01.04.2022 00:07 Відповісти
скоро ******* свои же на вилы подымут.
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01.04.2022 06:20 Відповісти
Здається,це для внутрішнього споживання! Russia delenda est!!!!!💛💙💛💙✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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01.04.2022 06:56 Відповісти
Чтобы поднять российскую экономику надо самоликвидироваться. Гениально)))
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01.04.2022 07:22 Відповісти
Ось зараз дуже важливо, що буде робити Европа, мухлювати під столом або пошле *****.
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01.04.2022 08:14 Відповісти

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