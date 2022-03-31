Путін підписав указ про припинення експорту газу в Європу у випадку відмови від оплати в рублях (оновлено)

Російський президент Владімір Путін оголосив, що підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми".

Згідно з указом, покупцям російського газу потрібно буде відкривати рублеві рахунки в російських банках вже з 1 квітня, повідомляє Інтерфакс.

"Чинні контракти на постачання газу будуть зупинені, якщо покупці з недружніх країн не виконають нових умов оплати", – заявив Путін.

Згідно з текстом указу, Росія вимагатиме розраховуватися в рублях через обраний російською владою банк за газ, який буде експортовано з 1 квітня. У випадку, якщо покупці газу не виконають ці вимоги, указом забороняється подальше постачання природного газу таким покупцям. Ця норма також поширюється на випадки реекспорту газу в країни, які РФ вважає "недружніми".

Для рохранунків за газ указом встановлюється один уповноважений банк – "Газпромбанк", який на підставі заяв покупців відкриватиме спеціальні рублеві рахунки та спеціальні валютні рахунки. Покупці газу вноситимуть кошти для оплати за газ на валютні рахунки, після чого банк продаватиме їх на російській біржі, зараховуватиме їх на рублевий рахунок і спрямовуватиме російському постачальнику, свідчить наведена в указі схема.

Водночас Урядовій комісії з контролю над здійсненням іноземних інвестицій у РФ дозволено надавати іноземним покупцям окремі умови розрахунків за газ, а Банку Росії надані повноваження змінювати порядок продажу іноземної валюти, що надходить від покупців палива.

Водночас з тексту указу випливає, що його норми не поширюються на експорт скрапленого газу, який здійснюють приватні російські компанії.

Прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков уточнював, що нові правила оплати не почнуть діяти з 31 березня, оскільки "оплата та постачання – це розтягнутий у часі процес".

Раніше російське видання "Коммерсант" зазначало, що оплата за постачання газу за довгостроковими контрактами "Газпрому" у березні має бути проведена саме 1 квітня.

За даними джерел видання, "Газпром" опрацьовує можливість повної зупинки постачання газу "недружнім країнам" і оцінює наслідки такого кроку.

Як повідомлялося, раніше країни Євросоюзу та "Великої сімки" заявили, що не платитимуть за російський газ рублями на вимогу Путіна, оскільки це порушує умови переважної більшості чинних контрактів.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не постачатиме газ в Європу, якщо європейські покупці відмовляться платити за нього в рублях, як цього забажав Владімір Путін.

Минулого тижня президент Росії Владімір Путін доручив доручив уряду, ЦБ РФ та "Газпрому" до 31 березня перевести розрахунки щодо газу з "недружніми країнами".

РФ наразі експортує газ на суму майже $10 млрд на місяць (сумарний виторг від експорту газу в січні 2022 року склав рекордні $9,75 млрд). "Газпром" у січні експортував до групи "недружніх" країн 7,146 млрд куб. м газу на $5,99 млрд. Вибірка охоплює постачання російського газу до 20 країн: Австрія, Болгарія, Швейцарія, Чехія, Німеччина, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Хорватія, Угорщина, Італія, Литва, Латвія, Македонія, Нідерланди, Польща, Румунія та Словаччина.