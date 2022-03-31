Одеський виробник зернопереробного обладнання "Оліс" відновив роботу

Виробник зернопереробної та зерноочисної техніки ТОВ "Оліс" (Одеса) відновив роботу свого заводу в Одеській області та продовжить виготовляти обладнання за новими та раніше укладеними контрактами.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляється, "Оліс" розпочинає поставки обладнання замовникам, незважаючи на складність ситуації в Україні, зокрема з логістикою.

"У зв’язку з початком бойових дій на території Одеської та інших областей України ми були вимушені призупинити роботу нашого заводу, хоча й працювали до останнього. У зв'язку з тим, що наразі ситуація в Одесі трохи стабілізувалася, було прийнято рішення поновлювати діяльність та максимально, по можливості, здійснювати постачання обладнання для очистки зерна, виробництва круп, лабораторного та іншого нашим замовникам", – розповів комерційний директор компанії Володимир Чеглатонєв.

За його словами, "Оліс" уже має низку запитів від фермерських господарств та елеваторних комплексів на придбання сепараторів, тож компанія буде старатися їх задовільнити.

"Фермери активно виходять в поля, підживлюють озимі, проводять посівну кампанію. Україна буде із зерном, тож ми маємо допомогти забезпечити його очистку та доробку, а також переробку в борошно та крупи, адже від цього залежить продовольча безпека нашої держави. Все буде Україна!", – додав Челгатонєв.

"Оліс" випускає близько 200 найменувань обладнання зернопереробної промисловості. Підприємство здатне виробляти зерноочисні комплекси, млини та крупоцехи від етапу розробки технології до введення об'єктів в експлуатацію.

Продукція компанії експортується більш ніж до 25 країн світу.

Згідно із Єдиним держреєстром юросіб та фізосіб-підприємців, кінцевими бенефіціарами ТОВ "Оліс" зі статутним капіталом 60 тис. грн є Олег Васильєв та Лариса Остапенко з часткою по 35% акцій компанії, а також Олександр Верещинський (30%).

Компанія з активами в 150 млн грн у 2020 році отримала 3,7 млн ​​чистих збитків при 119,3 млн грн виручки.