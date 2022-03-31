Єврокомісія пропонує залучити ресурси природоохоронної програми LIFE для відновлення України

Європейська Комісія розпочинає переговори з Україною про приєднання до природоохоронної програми LIFE, в межах якої Київ зможе отримати ресурси та фінансування для усунення довгострокових наслідків російської агресії.

Про це заявив речник Єврокомісії Адальберт Янц на брифінгу, передає Укрінформ.

"Європейська комісія сьогодні розпочинає переговори з Україною, щоб надати їй змогу приєднатися до програми (LIFE – ред.) для клімату та довкілля. Після приєднання до цієї програми Україна зможе скористатися фінансуванням, яке необхідне для відновлення довкілля після російського вторгнення руйнувань, включно із забрудненнями, руйнуваннями та іншими довгостроковими наслідками", – зазначив речник Єврокомісії.

За його словами, таку пропозицію єврокомісар з питань довкілля, океанів та рибальства передав в.о.міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Русланові Стрільцю.

Програма LIFE передбачає бюджетне фінансування програм охорони та відновлення довкілля. Вона заснована 30 років тому.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що втрати України від повномасштабної військової агресії Росії з урахуванням як вже завданих інфраструктурі та економіці руйнувань, так і майбутніх втрат у наступні роки перевищують $1 трлн.