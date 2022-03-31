Український бізнес починає повертатися до роботи, – Шмигаль

Понад 120 тисяч підприємців за пару днів подали заявку для переходу на нову систему оподаткування – 2% з обороту.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відеозверненні.

За словами Шмигаля, за останню добу через систему "Дія" було зареєстровано тисячу нових ФОП.

"Уже майже 1,5 тис. виробничих підприємств подали заявки на релокацію. Декілька сотень вже переїхали або прямо зараз переїжджають із районів бойових дій для того, щоб продовжити роботу", – зазначив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що бажання евакуювати свій бізнес у безпечну зону України озвучили більше 900 підприємців, переміщено вже 50 підприємств.