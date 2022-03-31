Нацбанк закликав міжнародний пул ядерного страхування припинити співпрацю з Росією та Білоруссю

Національний банк України звернувся з листом до Об'єднання страховиків з питань ядерних ризиків (Nuclear Risk Insurers) та Пулу ядерного страхування (Nuclear Insurance Pool) із проханням припинити будь-які ділові відносини із ядерними страховими пулами та страховими компаніями РФ та її спільниці Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Водночас Національний банк висловив сподівання на продовження повноцінної співпраці міжнародних страхових об’єднань з питань ядерних ризиків із Ядерним страховим пулом України.

"Ситуація, що склалася в Україні, значно ускладнила перестрахування ядерних ризиків. Окупанти тимчасово контролюють території Чорнобильської та Запорізької АЕС. Під потенційною загрозою перебувають дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів" та сховище ядерних матеріалів Харківського фізико-технічного інституту, які з перших днів війни – під вогнем противника. На жаль, ядерні ризики можуть значно зрости у короткостроковій перспективі. Тому сьогодні вкрай важливо приймати ризики перестрахування для всіх ядерних об’єктів України, забезпечуючи у такий спосіб їх фінансовий захист", – йдеться у зверненні Національного банку.

"Пам’ятаючи трагедію Чорнобиля та Фукусіми-1, міжнародна спільнота не має права ігнорувати злочинні дії РФ поблизу ядерних об'єктів України. Агресор наражає усе людство на ядерну небезпеку. Просимо посилити міжнародний тиск на РФ та РБ та сказати рішуче "ні" свідомому створенню загроз цивільним ядерним об'єктам", – прокоментував голова Національного банку Кирило Шевченко.

Раніше повідомлялося, що генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі припускає присутність інспекторів агентства на українських атомних станціях в умовах війни.