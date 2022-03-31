Комітет Ради схвалив податкові пільги для найбільших українських компаній, – Гетманцев

Парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт N7234 "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків в період воєнного, надзвичайного стану", який дозволяє перейти на спрощену систему оподаткування найбільшим українським компаніям.

Про це голова комітету Данило Гетманцев повідомив на своєму каналі у Telegram.

За словами депутата, законопроєкт передбачає:

звільнення від оподаткування митними платежами операцій із ввезення товарів, кінцевими отримувачами яких є правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування;

"зняття обмежень щодо обсягів доходу як підстави для реєстрації платником єдиного податку третьої групи за ставкою 2%, визначення особливостей оподаткування податком на прибуток підприємств при переході на сплату єдиного податку третьої групи за ставкою 2% і при відновленні сплати податку після переходу із спрощеної системи оподаткування на загальну".

Як повідомлялося, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту. Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень. Спрощений режим також не поширюється на виробництво та збут підакцизних товарів та гральний бізнес.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.

Зазначимо, що оборот понад 10 млрд грн мають найбільші рітейлери, державні компанії та підприємства олігархів. Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: 200 найбільших компаній України