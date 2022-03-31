Посівна розпочалась у 20 областях України, – Шмигаль

Посівна кампанія розпочалася вже у 20 областях України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму зверненні.

"Уже в 20 областях України розпочалася посівна. Це справді позитивна новина, адже в цей самий час минулого року посівна розпочалася лише у 15 регіонах", – сказав Шмигаль.

За його словами, є обережний оптимізм щодо площі посівів ярих культур.

Шмигаль зазначив, що за оперативними даними, посівну можна провести на 6 млн гектарів земель, що становить 80% від площі, що була засіяна минулого року.

"Сьогодні наші аграрії не менш мужньо та віддано тримають свій фронт. За ними майбутня продовольча безпека країни та світу. Дякуємо їм за сміливість та відданість своїй справі", – зазначив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що в Україні розпочалась посівна кампанія.

Також Кабінет міністрів України розширив кредитування для аграріїв для успішного проведення комплексу весняно-польових робіт.