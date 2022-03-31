Українці подали через "Дію" 20 тисяч заявок про зруйноване майно за добу

Із 30 березня у "Дії" можливість подати інформацію щодо зруйнованого внаслідок військових дій майна. За добу українці відправили понад 20 тисяч таких заявок.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час звернення.

"Вчора в Дії вже запрацювала можливість подати інформацію про зруйноване майно. За одну добу отримали вже більше 20 тисяч таких заявок. Усі заявки будуть ретельно опрацьовані, аби після нашої перемоги відбудова була системною", – зазначив він.

Нагадаємо, що послугою можуть скористатися тільки громадяни України, у яких від початку війни 24 лютого було пошкоджено приватні будинки (садибні, дачні та садові), квартири та інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

Для того, щоб подати заявку на пошкоджене майно, необхідно оновити застосунок "Дія", у розділі "Послуги" обрати "Повідомлення про пошкоджене майно". Далі потрібно заповнити форму, вказавши необхідну інформацію (ПІБ, РНОКПП, контактні дані та інформація про об’єкт, що було пошкоджено).