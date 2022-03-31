БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4244 відвідувача онлайн
Новини Війна
121 0

Українці подали через "Дію" 20 тисяч заявок про зруйноване майно за добу

шмигаль

Із 30 березня у "Дії" можливість подати інформацію щодо зруйнованого внаслідок військових дій майна. За добу українці відправили понад 20 тисяч таких заявок.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час звернення.

"Вчора в Дії вже запрацювала можливість подати інформацію про зруйноване майно. За одну добу отримали вже більше 20 тисяч таких заявок. Усі заявки будуть ретельно опрацьовані, аби після нашої перемоги відбудова була системною", – зазначив він.

Нагадаємо, що послугою можуть скористатися тільки громадяни України, у яких від початку війни 24 лютого було пошкоджено приватні будинки (садибні, дачні та садові), квартири та інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

Для того, щоб подати заявку на пошкоджене майно, необхідно оновити застосунок "Дія", у розділі "Послуги" обрати "Повідомлення про пошкоджене майно". Далі потрібно заповнити форму, вказавши необхідну інформацію (ПІБ, РНОКПП, контактні дані та інформація про об’єкт, що було пошкоджено).

Автор: 

майно (112) Денис Шмигаль (1474) Дія (617)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 