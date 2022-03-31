БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4244 відвідувача онлайн
Новини
360 0

Комітет Ради підтримав підвищення податків для українських філій корпорацій, що продовжують працювати в Росії

налоги

Парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб'єктів господарювання, пов'язаних економічними зв'язками з державою – агресором".

Про це депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк повідомив у своєму каналі в Telegram.

"Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики щойно одноголосно підтримав та рекомендував прийняти за основу наш законопроект №7232 про підвищення на 50% податків для компаній, які не виходять з ринку РФ", – повідомив Железняк.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кілька сотень транснаціональних компаній припинили ведення бізнесу в Росії, однак деякі інші компанії не лише підтверджують плани продовжити діяльність в РФ, а й планують розвивати бізнес у цій країні.

Автор: 

ВР (2852) комітет (20) податки (2394) Податковий кодекс (231) Железняк Ярослав (88)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 