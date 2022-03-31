Нацбанк може скасувати обмеження на зняття готівкової гривні

Національний банк розглядає можливість скасування добового ліміту на зняття готівки у гривні на рівні до 100 тис. грн.

Про це повідомив директор департаменту відкритих ринків Нацбанку Олексій Лупін, передає Інтерфакс-Україна.



"З огляду на те, що з гривнею у нас все нормально, НБУ розглядає можливість скасування ліміту на зняття готівки у гривні", – зазначив він під час "круглого столу" "Фінклуб".



За його словами, поточна криза на відміну від решти не супроводжувалась відтоком коштів із банківської системи України.



"Ми спостерігали невеликі відтоки на початку військових дій наприкінці лютого. Але починаючи з 1 березня кошти фізосіб у гривні зросли на 43 млрд грн, а з початку року – на 45 млрд грн", – зазначив Лупін.



Він сказав, що в іноземній валюті спостерігається невелике скорочення коштів фізосіб – на $920 млн, а з початку березня – на $114 млн. Переважна частина такого скорочення – витрати біженців закордоном.

Як повідомлялося, 24 лютого Національний банк обмежив зняття готівки з рахунків у 100 тисяч на день.