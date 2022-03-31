Влада Росії заборонила банкрутство на вимогу кредиторів

Російський уряд з 1 квітня запроваджує строком на шість місяців мораторій на порушення справ про банкрутство за заявою кредиторів щодо юросіб, індивідуальних підприємців (ІП) та громадян.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, пише російський Інтерфакс.

"Із завтрашнього дня уряд запроваджує мораторій на порушення справ про банкрутство за заявами кредиторів. Він діятиме півроку і торкнеться як організацій, так і громадян, включаючи індивідуальних підприємців", – сказав чиновник.

Він уточнив, що під дію мораторію не потрапили лише забудовники будинків-довгобудів, які вже включені до Реєстру проблемних об'єктів.

Під час дії мораторію кредитори не зможуть ініціювати банкрутство боржників, але останні не обмежені можливості ініціювати справу про свою неплатоспроможність самостійно або відмовитися від мораторію. Громадяни, як і раніше, зможуть ініціювати своє особисте банкрутство у позасудовому порядку через багатофункціональні центри (МФЦ), якщо їх борг становить 50-500 тис. рублів і щодо них виконавче провадження було припинено через відсутність майна та не порушено нове після повернення виконавчого документа стягувачу.

Підприємства, які потрапили під мораторій, не мають права виплачувати дивіденди, розподіляти прибуток між засновниками чи учасниками, проводити buyback (зворотний викуп власних акцій). Уникнути цього обмеження компанії можуть, заявивши про відмову від мораторію.

Право вводити мораторій на банкрутства на вимогу кредиторів уряд отримав навесні 2020 року у рамках боротьби з негативними наслідками пандемії COVID-19. Закон про неспроможність дозволяє йому приймати таке рішення "у виняткових випадках", наприклад, "надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру, істотній зміні курсу рубля та подібних обставинах". Уряд визначає коло осіб, куди поширюється мораторій.