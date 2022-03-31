Російські хакери намагалися атакувати навчальний центр НАТО та оборонні відомства Європи, – Google

У Google заявили про виявлення спроби російських хакерів отримати доступ до мережі НАТО і кількох оборонних відомств країн Східної Європи.

Як пише Reuters, про це йдеться у звіті групи аналізу загроз компанії Google, передає Європейська правда.

Аналітики кажуть про фішингову кампанію групи Coldriver або Callisto, яка знаходиться у Росії. Зазначається, що дії були спрямовані проти навчального центру НАТО (NATO Centre of Excellence) та оборонних відомств кількох східноєвропейських країн, але яких саме – не уточнюють.

"Листи розсилалися із новостворених акаунтів Gmail на акаунти поза Google, тому ефективність цих кампаній оцінити неможливо", – йдеться у звіті.

У 2019 році фінська компанія з кібербезпеки F-Secure Labs писала про Callisto як "невизначеного і серйозного гравця", що полює на європейські дані, пов’язані із зовнішньою політикою та безпекою.

У НАТО зазначили, що спостерігають певну зловмисну кібердіяльність щоденно. Там зазначили також, що навчальні центри НАТО не є частиною НАТО як такого. "Ми тримаємо зв’язок з ними щодо цього питання", – зазначили у коментарі.