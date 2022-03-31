Сервісні центри МВС відновили перереєстрацію автомобілів

Сервісні центи Міністерства внутрішніх справ відновили надання послуги з перереєстрації транспортного засобу при оформленні договору купівлі-продажу.

Як повідомляє пресслужба МВС, надання послуги відновлено із сьогоднішнього дня.

Крім того, відтепер громадяни можуть складати іспити на отримання водійських прав на категорії С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE.

"Особам, які пройшли навчання в автошколі, буде доступний теоретичний іспит на категорію В. Згодом буде відновлено здачу і практичного іспиту на дорогах загального користування", – зазначається у повідомленні.

У МВС нагадали, раніше урядом було скасовано складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС на автомайданчику, крім категорій А1, А, В1.