БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2210 відвідувачів онлайн
Новини
408 0

Сервісні центри МВС відновили перереєстрацію автомобілів

авто

Сервісні центи Міністерства внутрішніх справ відновили надання послуги з перереєстрації транспортного засобу при оформленні договору купівлі-продажу.

Як повідомляє пресслужба МВС, надання послуги відновлено із сьогоднішнього дня.

Крім того, відтепер громадяни можуть складати іспити на отримання водійських прав на категорії С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE.

"Особам, які пройшли навчання в автошколі, буде доступний теоретичний іспит на категорію В. Згодом буде відновлено здачу і практичного іспиту на дорогах загального користування", – зазначається у повідомленні.

У МВС нагадали, раніше урядом було скасовано складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС на автомайданчику, крім категорій А1, А, В1.

Автор: 

авто (4101) МВС (528) права (34)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 