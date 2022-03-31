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Оборот на валютному ринку впав з початку війни у 5 разів, – Нацбанк

доллар,курс,долар

Оборот на валютному ринку від початку повномасштабної війни РФ в Україні скоротився у 4-5 разів на день.

Про це повідомив директор департаменту відкритих ринків Національного банку Олексій Лупін, передає Інтерфакс-Україна.

"Валютний ринок скоротився за обсягами в порівнянні з мирними часами, і зараз середній оборот становить від $100 млн до $200 млн на день. До 24 лютого цифри були $500-700 млн, тобто десь у 4-5 разів ринок скоротився", – сказав він під час круглого столу Фінклуба.

За його словами, 75% загального попиту на валюту займають операції з картками, пов'язані з тим, що біженці знімають з гривневих карток валюту. Інші 25% попиту на валюту – це клієнтський попит критичних сфер, зокрема, купівля зброї та палива.

Автор: 

валюта (2148) НБУ (9240)


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