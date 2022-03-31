Путін вирішив примусово перевести своїх чиновників на російське програмне забезпечення

Російський президента Владімір Путін вже з 31 березня заборонив держзамовникам закуповувати без погодження іноземне програмне забезпечення (зокрема у складі програмно-апаратних комплексів) для використання на об'єктах критичної інформаційної інфраструктури (КІІ).

Відповідний указ опубліковано на російському порталі правової інформації, повідомляє Інтерфакс.

Документ забороняє не лише закупівлю держзамовниками імпортного софту для його використання на об'єктах КІІ, а й використання такого програмного забезпечення, щоправда, лише з 1 січня 2025 року. Ця заборона також поширюється на значні об'єкти КІІ, що належать держорганам.

Водночас не повідомляється, чим саме можна замінити іноземне програмне забезпечення.

Згідно з указом, уряд РФ має протягом квітня підготувати та затвердити вимоги до такого ПЗ, а також правила погодження закупівель іноземного софту для використання на цих об'єктах.

Ще 6 місяців російському уряду відводиться на розробку та реалізацію заходів, які забезпечують переважне використання суб'єктами КІІ російської радіоелектронної продукції та телекомунікаційного обладнання, включаючи довірені програмно-апаратні комплекси.

Причому розробку, створення та сервісне обслуговування таких комплексів має забезпечувати спеціально створене для цього науково-виробниче об'єднання, якого поки що немає. При цьому має бути організовано підготовку та перепідготовку кадрів у сфері розробки, виробництва, технічної та сервісної підтримки радіоелектронної продукції та телекомобладнання, що використовується на об'єктах КІІ.

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На сьогодні у Росії налічується понад 50 тис. об'єктів КІІ у віданні більш ніж 5 тис. організацій. До об'єктів критичної інформаційної інфраструктури належать значні об'єкти промисловості, енергетики, зв'язку, транспорту, охорони здоров'я, оборони, банківського сектора та інших ключових галузей економіки РФ.

За оцінкою експертів, багато об'єктів КІІ недостатньо захищені від складних кібератак. Так, минулого року віце-президент ПАТ "Ростелеком" з інформаційної безпеки Ігор Ляпунов зазначав, що окремі держоргани РФ не мають достатніх ресурсів для відображення нового виду довготривалих складних комплексних кібератак.