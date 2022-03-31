Власник придбаного за кредитні кошти "Укрексімбанку" ТРЦ блокує доступ орендарів до магазинів, – ЗМІ

Керівництво столичного ТРЦ Sky Mall не дає доступ орендарям до їхніх торгових точок і товарних залишків, а також вимагає плату за березень 2022 року.

Про це повідомляють орендарі ТРЦ, передає RAU.

Так, уже наступного дня після вторгнення РФ в Україну, 25 лютого, охорона ТРЦ відмовилася надати доступ до торгових точок представникам брендів SOVA та LOVE YOU. Після того відповідальні за роботу з орендарями ТРЦ зникли зі зв’язку.

"Керівництво не веде спілкування з орендарями. Через декілька днів все ж таки вдалося зв’язатися з менеджером відділу оренди ТРЦ Sky Mall Оксаною Колесник, але дійти згоди все одно не вдалося", – розповідають представники брендів.

"Для вивезення товару у нас вимагали сплатити повну оренду за березень. Оренда одного з магазинів була сплаченою, але нам відмовили у вивезенні товару з цього магазину, поки ми не здійснимо оплату за оренду за березень й за другий магазин", – каже представник SOVA

Така ж ситуація склалася й у мережі техніки "Фокстрот".

"У нас ліквідований склад – основне джерело постачання товару. Є обмеження по закупкам. Тому в нас єдиний ресурс – це переміщення товарів з магазинів із тих об’єктів, які не працюють", – розповів він, додавши, що в ТРЦ залишилося товару на 15 млн грн.

"Це не говорить про те, що ми закриваємо магазин. Це говорить про переміщення товарних залишків для забезпечення товаром працюючих магазинів", – пояснив він.

До відділу оренди ТРЦ Sky Mall з проханням надати доступ до торгових точок звертаються й інші бренди, що знаходяться на території торгового центру.

"Sky Мall не відповідає ні на які наші пропозиції, посилаються на чинні договори, які в їхньому розумінні продовжують діяти. Не всі мають розуміння, що не працюючі магазини – це не джерело доходу", – дивується операційний директор Novus Олексій Панасенко.

Нагадаємо, ТРЦ Skymall також був пов’язаний зі скандалом, в результаті якого був звільнений голова правління державного "Укрексімбанку" Євген Мецгер.

4 жовтня 2021 року на знімальну групу програми розслідувань "Схеми" було скоєно напад під час інтерв'ю з Мецгером нібито через одне з питань, яке йому не сподобалося. Журналісти запитували про "сумнівний" кредит особі, яка може бути пов'язана з фінансуванням тероризму.

Виявилося, що в квітні 2021 року банк надав кредит у сумі $60 млн на купівлю ТРЦ Sky Mall двом компаніям – ТОВ "Оптова мережа 2011" та ТОВ "Славіан", бенефіціаром яких вказано Сергія Брюховецького. Зокрема, $39 млн кредиту направлено на рефінансування кредитних зобов'язань "Оптова мережа 2011" у двох українських та одному європейському банку. Ще $21 млн спрямовано на завершення операції придбання ТРЦ Sky Mall. Крім того, Брюховецький вніс $20 млн за рахунок власних коштів та коштів пов'язаної компанії – ТОВ "Скай Фінанс".

Офіційно Брюховецький досі зареєстрований в окупованій Горлівці та виступає співвласником низки компаній, більшість із яких також зареєстрована на окупованому Донбасі.

Як відомо, на ТОВ "Оптова мережа 2011" було оформлено гіпермаркет "Скай молла". До липня через панамський офшор "Гренада бізнес корп." цю фірму контролював одеський бізнесмен Павло Кім. Місцеві ЗМІ пов'язували Кіма із оточенням Юрія Іванющенка. Кім відомий як бізнес-партнер Андрія Адамовського, який разом з екснардепом Олександром Грановським був учасником корпоративного конфлікту про право власності на ТРЦ Sky Mall з компанією Arricano естонського бізнесмена Хіллара Тедера, який втратив контроль над Sky Mall та готується подати позов до інвестиційного арбітражу проти України.

У липні 2020 року стало відомо, що бізнесмен Іван Фурсін викупив ТРЦ Sky Mall у Києві, який за борги перейшов у власність банку "Південний".