Росія намагається продати свою нафту Індії зі знижкою $35 за барель, – Bloomberg

Росія готова надавати Індії великі знижки на свою нафту на тлі міжнародного тиску та зниження попиту на російську сировину після вторгнення в Україну.

За даними джерел агентства Bloomberg, РФ пропонує Індії свій флагманський сорт нафти Urals зі знижкою до $35 за барель порівняно з цінами до 24 лютого, хоча з того часу ціни на нафту марки Brent зросли приблизно на $10 за барель, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Співрозмовники агентства уточнюють, що "для початку" Росія хоче домовитися про постачання 15 млн барелів, законтрактованих на цей рік. Платежі пропонується проводити в рублях за допомогою російської Системи передачі фінансових повідомлень ЦБ РФ (місцева альтернатива SWIFT).

Джерела агентства стверджують, що наразі сторони вивчають можливість постачання нафти через порт Владивосток, щоб уникнути перешкод, які можуть виникнути на маршруті через Балтійське море. З Далекого Сходу нафту можна доставити на нафтопереробні заводи східного узбережжя Індії менш як 20 днів.

Переговори проводяться на урядовому рівні. Вірогідно, питання постачання нафти обговорюватиметься під час дводенного візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Індії.

Bloomberg зазначає, що поки не ясно, якою може бути верхня межа обсягу закупівлі, але вважається, що Індія має обмежений попит до пропонованих сортів.

"Споживання Індією російської нафти багато років було дуже невеликим. Тому НПЗ не налаштовані купувати багато російської нафти", – пояснює аналітик нафтового ринку із Сінгапуру Вандані Харі, засновниця компанії Vanda Insights.

Як повідомлялося, через відмову традиційних покупців від придбання російської нафти сорту Urals знижка на неї у Північно-Західній Європі перевищує $30 за барель. Падіння цін на російську нафту також визнали в уряді Росії.