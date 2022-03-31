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До "Дія.City" приєдналися понад 150 компаній, – Мінцифри

city,дія

Станом на 31 березня до "Дія.City" приєдналося 153 міжнародні та українські компанії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що за останні два тижні статус резидентів отримали такі компанії як Luxoft, PandaDoc, MEGOGO, Axdraft, Netcracker та інші.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України спростило критерії резидентства для "Дія.City" на період воєнного стану. Зокрема, на час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів "Дія.City", навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо.

Також резидентам не потрібно буде подавати звіт про відповідність та незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.

Автор: 

IT-індустрія (317) Мінцифри (798) Дія (617)


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