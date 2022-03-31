Moody's позбавило Росію кредитного рейтингу

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service відкликало всі рейтинги РФ та російських регіонів.

Агентство вказує причиною відкликання рейтингів власні причини ділового характеру, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Разом із суверенними рейтингами Moody's відкликало рейтинги Москви та Санкт-Петербурга, Краснодара, Омська та Волгограда, а також Московської області, Башкирії, Татарстану, Чувашії, Комі, Ханти-Мансійського автономного округу, Красноярського та Краснодарського країв, Самарської, Омської та Нижньогородської областей.

Також було відкликано рейтинги ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" та ВАТ "Західний швидкісний діаметр".

На момент відкликання рейтинги Росії та всіх зазначених вище емітентів перебували на рівні "Ca" з "негативним" прогнозом.

Як повідомлялося, раніше цього тижня міжнародне рейтингове агентство Fitch також відкликало рейтинги Російської Федерації.

Нагадаємо, в рамках четвертого пакету санкцій, ухваленого країнами ЄС 15 березня, європейським агентствам забороняється рейтингувати РФ та російські компанії, а також надавати рейтингові послуги російським клієнтам.

Після цього всі три провідні рейтингові агентства оголосили про припинення роботи в Росії.