Найбільша лізингова компанія заявила про збитки на $3,5 мільярда через крадіжку літаків Росією

Найбільша у світі компанія з лізингу літаків Aercap повідомила страхові компанії про завдану шкоду на суму близько $3,5 млрд через відмову Росії повертати авіалайнери власникам.

Про це повідомив фінансовий директор компанія Пітер Юхас, передає DW.

"Ми намагаємось повернути більше літаків та двигунів від російських авіакомпаній, але не знаємо чи зможемо ми це зробити", – йдеться у повідомленні Aercap.

За даними фірми, в лізингу в російських авіакомпаній перебуває 135 машин та 14 авіадвигунів. Із них компанія змогла повернути лише 22 літаки та три двигуни.

За даними консалтингової компанії IBA, на 10 березня в Росії перебувало 523 лайнері, взяті в оренду в іноземних лізингових компаній. Найбільшим замовником стала російська компанія S7 Airlines зі 101 літаком, за нею йде "Аерофлот" із 89 літаками.

Аналітична компанія Ishka оцінює загальну вартість усіх машин, які перебувають у лізингу в Росії на момент початку війни з Україною в $10,3 млрд.