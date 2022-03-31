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На Черкащині планують націоналізувати 400 російських та білоруських залізничних вагонів

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За результатами перевірок підприємств РФ та Білорусі, що транспортують обладнання залізницею, співробітники Бюро економічної безпеки виявили у Черкаській області 400 вагонів залізничного рухомого складу, які є власністю таких підприємств.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Також у зоні митного контролю, одного з міст області, виявлено залізничний вагон із електрообладнанням, що належить білоруській компанії. У вагоні було 12 тягових електродвигунів та 12 якорів тягових двигунів.

Наразі здійснюється оцінка вартості залізничного рухомого складу та електрообладнання.

Зазначається, що перелік виявлених товарно-матеріальних цінностей направлено до "Укрзалізниці" та військово-цивільної адміністрації Черкаської області для ухвалення рішення щодо подальшої націоналізації.

Автор: 

вагони (656) Бюро економічної безпеки (402) Чернігівська область (76)


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