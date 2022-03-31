Єврокомісія пояснила обшуки в офісах німецьких підрозділів "Газпрому"

Європейська комісія повідомила, що 29 березня у Німеччині були проведені "неоголошені перевірки у приміщеннях кількох компаній, що займаються постачанням, транспортуванням та зберіганням природного газу".

Про це йдеться у комюніке Єврокомісії, передає Інтерфакс-Україна.

"У комісії є побоювання, що компанії, які перевіряються, могли порушувати правила конкуренції ЄС, що забороняють зловживання домінуючим становищем (стаття 102 Договору про функціонування Європейського союзу). Посадових осіб комісії супроводжували їх колеги з німецького національного органу з питань конкуренції", – йдеться у документі.

У ньому роз'яснено, що раптові перевірки є "попереднім етапом розслідування передбачуваних антиконкурентних дій".

"Той факт, що комісія проводить такі перевірки, не означає, що компанії винні в антиконкурентній поведінці, і не вирішує результат самого розслідування", – наголошується в Єврокомісії.

Також зазначається, що під час антимонопольних розглядів "цілком дотримуються права захисту", зокрема, право компаній бути заслуханими.

Водночас наголошується, що законодавчо не встановлено крайнього терміну для завершення розслідування антиконкурентної поведінки. Це, пояснюють у Брюсселі, залежить від низки факторів, включаючи складність кожної справи та ступінь співпраці відповідних підприємств із комісією.

Напередодні низка ЗМІ повідомила, що представники антимонопольних органів Євросоюзу провели обшуки в офісах німецьких підрозділів "Газпрому" у межах розслідування причетності російського газового монополіста до рекордного зростання цін. Зокрема, обшуки пройшли в офісах компаній Gazprom Germania GmbH і Wingas GmbH, які контролюють близько 20% німецького ринку газу.

Як повідомлялося, у грудні минулого року єврокомісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер зазначала, що Єврокомісія збирає інформацію в рамках розлідування цієї справи, зокрема вже звернулася до "Газпрому" за роз'ясненнями.

У вересні 2021 року група депутатів Європарламенту надіслала Єврокомісії листа з вимогою розслідувати дії основних постачальників газу на ринок Європи. У грудні 2021 року своє звернення до Єврокомісії направила Польща, а січні 2022 року ЄК отримала аналогічну скаргу від "Нафтогазу України".

Нагадаємо, напередодні початку опалювального сезону в Європі виявилося, що запаси газу в європейських сховищах, що належать "Газпрому", знаходяться на надзвичайно низькому рівні, тоді як російські сховища заповнені максимально. Крім того, з початком опалювального сезону російська компанія зменшила експорт газу в Європу, мінімально використовуючи потужності газопроводу "Ямал-Європа" та знижуючи прокачку газу через Україну нижче передбачених контрактом обсягів.