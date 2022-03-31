Уже другий швейцарський банк допомагає росіянам обходити санкції, – розслідування

Швейцарський приватний банк CIM Banque дозволяє громадянам РФ відкривати мультивалютний рахунок та оформлювати віртуальні та пластикові картки міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard.

Про це йдеться у результатах розслідування "Схем", передає Радіо Свобода.

Журналісти звернулись у банк як потенційні клієнти. Менеджерка банку CIM Banque Катерина письмово підтвердила, що банк дозволяє росіянам відкривати мультивалютні рахунки та отримувати платіжні картки Visa і Mastercard, щоб робити міжнародні перекази та сплачувати за товари та послуги за кордоном.

Раніше повідомлялося, що внаслідок санкцій, картки Visa та Mastercard, випущені російськими банками, не працюватимуть для оплати товарів та послуг за кордоном.

Представниця банку також повідомила, що картку можна оформити не лише віртуальну, але й фізичну, яку можна поповнювати через інтернет-банкінг або через оператора.

Після подачі копій закордонного паспорта, довідки з місця проживання та податкового номеру, треба перерахувати перший депозит у сумі $5 тис, євро чи швейцарських франків. Після того буде призначена відеоконференція. Розгляд документів триватиме від 3 до 5 днів.

CIM Banque – це приватний швейцарський банк, заснований Франческо Синьйоріо. Він зазначений, як директор банку, а серед менеджменту є російські прізвища.

CIM Banque також є членом Швейцарсько-російської торгової палати.

"Таким чином, попри зупинення роботи в РФ платіжних систем Visa і Mastercard, громадяни Росії знаходять способи, як користуватися ними, навіть не перебуваючи в Європейському союзі, а саме – відкриваючи рахунки в швейцарському банку. Це дозволяє також оплачувати закордонні товари та послуги", – йдеться у розслідуванні.

Заборону обходять через один із інтернет-банків Швейцарії.

Раніше було відомо про інший швейцарський інтернет-банк Dukascopy Bank, який також допомагав громадянам РФ. Водночас після розголосу у ЗМІ банк заявив про припинення видачі карток Visa/Mastercard резидентам Росії.