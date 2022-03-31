ЄБРР спрогнозував падіння економіки України на 20%, Росії – на 10%

Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує, що економіки Росії і України скоротяться цьогоріч відповідно на 10% та 20% через російське вторгнення.

Водночас ЄБРР вказує, що Україна може відновитися в 2023 році, якщо найближчим часом буде досягнуте перемир’я, передає Радіо Свобода.

Зазначається, що ЄБРР став першою міжнародною фінансовою установою, яка оновила свої прогнози з моменту початку війни Росії в Україні. До вторгнення Росії в Україну 24 лютого ЄБРР прогнозував зростання на 3,5% для України і на 3% для Росії.

Останні прогнози "припускають, що припинення вогню буде досягнуте протягом кількох місяців, незабаром після чого почнеться масштабна реконструкція України", – йдеться у заяві ЄБРР 31 березня.

За таким сценарієм, ВВП України в наступному році має відновитися на 23%. Щодо Росії, то серйозні економічні санкції, накладені на неї Заходом, означатимуть, що зростання буде нульовим, додали в ЄБРР.

"Очікується, що в найближчому майбутньому санкції проти Росії залишаться, прирікаючи російську економіку на стагнацію в 2023 році з негативними побічними ефектами для низки сусідніх країн у Східній Європі, на Кавказі і в Центральній Азії", – наголошує ЄБРР.

Водночас економіка Білорусі, яка також стикається з санкціями через свою роль у війні, за прогнозами, у 2022 році скоротиться на 3%, а наступного року залишиться в стагнації.