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Нацбанк продовжив строки надання інформації за результатами перевірок для небанків

нбу,нацбанк

Національний банк України з огляду на воєнний стан продовжив строки подання інформації учасниками ринку небанківських фінансових послуг щодо врахованих рекомендацій за результатами інспекційних перевірок, проведених у 2022 році.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Крім того, відтерміновано подання планів заходів про виконання рекомендацій регулятора за результатами перевірок або обґрунтованих пояснень про незгоду з ними.

Зазначену інформацію учасники ринку небанківських фінпослуг повинні подати впродовж 30 робочих днів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Відповідна постанова правління НБУ набирає чинності з 31 березня 2022 року.

Автор: 

НБУ (9237) перевірка (637)


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