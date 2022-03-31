Нацбанк продовжив строки надання інформації за результатами перевірок для небанків
Національний банк України з огляду на воєнний стан продовжив строки подання інформації учасниками ринку небанківських фінансових послуг щодо врахованих рекомендацій за результатами інспекційних перевірок, проведених у 2022 році.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Крім того, відтерміновано подання планів заходів про виконання рекомендацій регулятора за результатами перевірок або обґрунтованих пояснень про незгоду з ними.
Зазначену інформацію учасники ринку небанківських фінпослуг повинні подати впродовж 30 робочих днів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.
Відповідна постанова правління НБУ набирає чинності з 31 березня 2022 року.
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