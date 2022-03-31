Нацбанк продовжив строки надання інформації за результатами перевірок для небанків

Національний банк України з огляду на воєнний стан продовжив строки подання інформації учасниками ринку небанківських фінансових послуг щодо врахованих рекомендацій за результатами інспекційних перевірок, проведених у 2022 році.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Крім того, відтерміновано подання планів заходів про виконання рекомендацій регулятора за результатами перевірок або обґрунтованих пояснень про незгоду з ними.

Зазначену інформацію учасники ринку небанківських фінпослуг повинні подати впродовж 30 робочих днів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Відповідна постанова правління НБУ набирає чинності з 31 березня 2022 року.