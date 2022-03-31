Інтернет-провайдерів почали виключати з реєстру за відмову блокувати пропаганду РФ

Інтернет-провайдерів, які відмовляються блокувати російську пропаганду, почали виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. Далі на компанії чекають серйозніші санкції.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Зазначається, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв`язку, ухвалила рішення про виключення із реєстру ТОВ "НЕТАСІСТ" та ТОВ "НЕТАССІСТ".

"Причина – невиконання розпоряджень та вимог Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ), який діє при Держспецзв’язку, під час воєнного стану. Зокрема тих, що стосуються безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в Україні", – йдеться у повідомленні.

У Держспецзв’язку додали, що далі буде ухвалене рішення про те, що робити з порушниками.

Серед варіантів розглядають встановлення тимчасових особливостей маршрутизації трафіка, відповідно до цього рішення, анулювання дозволів на користування номерним ресурсом, анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється національною комісією.

У відомстві нагадали, що в умовах воєнного стану постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов’язані невідкладно вживати заходів для виконання доручень НЦУ.