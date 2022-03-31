"Укрпошта" сплатила державі 49 мільйонів дивідендів

За підсумками 2021 року "Укрпошта" сплатила у державний бюджет 48,6 млн грн дивідендів.

Як повідомляє пресслужба компанії, сума відрахувань складає 30% від чистого річного прибутку компанії, який за оперативними даними склав 162 млн грн.

За 2021 рік "Укрпошта" отримала 11,1 млрд грн чистого доходу, що на 21% більше, ніж у попередньому. За результатами 2021 року національний поштовий оператор виплатив 3,2 млрд грн податків та зборів, внесків і обов'язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів країни.

"Попри всі складнощі, ми вже готуємось повернутися до наших амбітних, але звичних поштових планів із будівництва нових автоматизованих сортувальних центрів, забезпечення 100% цифровізації країни і надання повного спектру банківських послуг для кожного жителя нашої вільної і процвітаючої України", – прокоментував гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Прибутки компанії у 2021 року пояснюють, насамперед, зі зростанням посилкового бізнесу. Так, за рік доходи від доставки внутрішніх та міжнародних відправлень 2021 року збільшилися на 46,5%. В "Укрпошті" відзначають, що обсяги внутрішніх посилок загалом зросли на 30%, а окремо по корпоративному бізнесу – на 99%.

Водночас збільшувалися обсяги і доходи по інших основних напрямках бізнесу. Зокрема, доходи від переказів зросли на 10%, платежів – на 31%.

Зазначається, що в лютому 2022 року оголошення активної фази війни з боку Росії ускладнило роботу бізнесу всієї країни, і "Укрпошти" зокрема. Проте уже через два тижні в компанії констатують обережну, але позитивну динаміку, фіксують поступове відновлення обсягів.

Особливий попит спостерігається на доставку товарів українських підприємців за межі країни. Ддля доставки з України зараз відкриті майже всі країни світу, а з США налагоджене пряме авіасполучення, яке дозволило тільки за березень здійснити 4 прямі рейси з українським експортом.

Значну долю в роботі компанії наразі займає питання доставки гуманітарної допомоги та підтримки державних програм з перевезення вантажів у критичні регіони та евакуації бізнесу зі сходу країни.

Як і минулого року, більшу частину витрат компанії складає заробітна плата. В цілому витрати на оплату праці за рік із нарахуваннями співробітникам становлять 70% від загальних витрат та склали у 2021 році 7,6 млрд грн, що на 17% більше у порівнянні із 2020 роком.