На соцвиплати спрямували понад 78 мільярдів за три місяці, – Мінфін
Упродовж трьох місяців 2022 року в умовах воєнного стану на соціальні виплати спрямовано майже 78,1 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що протягом трьох місяців видатки на соціальні виплати (державна допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства, "пакунок малюка" й інші) профінансовано у сумі 14,9 млрд грн, із них у лютому – 5,1 млрд грн, у березні – 5,8 млрд грн.
Для забезпечення виплати пільг і житлових субсидій спрямовано асигнування у сумі 13,1 млрд грн, із них касові видатки – 12,9 млрд гривень.
"Воєнний стан у країні, звісно, ускладнив виконання державою обовʼязків перед громадянами щодо соціальних виплат, однак Уряд робить усе можливе, зокрема в зоні активних військових дій, щоб на сьогодні усі громадяни отримали належні їм виплати, житлові субсидії і пенсії", ‒ повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
Загалом на пенсійні виплати у березні спрямовано 47,8 млрд грн, з них 16,7 млрд грн за рахунок коштів державного бюджету.
Крім того, з 25 березня розпочато фінансування пенсій за квітень 2022 року за датами виплат 4 ‒ 25 квітня пенсіонерам Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Херсонської та Чернігівської областей. Станом на 27 березня було виплачено квітневих пенсій на 8,8 млрд грн.
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