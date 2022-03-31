На соцвиплати спрямували понад 78 мільярдів за три місяці, – Мінфін

Упродовж трьох місяців 2022 року в умовах воєнного стану на соціальні виплати спрямовано майже 78,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що протягом трьох місяців видатки на соціальні виплати (державна допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства, "пакунок малюка" й інші) профінансовано у сумі 14,9 млрд грн, із них у лютому – 5,1 млрд грн, у березні – 5,8 млрд грн.

Для забезпечення виплати пільг і житлових субсидій спрямовано асигнування у сумі 13,1 млрд грн, із них касові видатки – 12,9 млрд гривень.

"Воєнний стан у країні, звісно, ускладнив виконання державою обовʼязків перед громадянами щодо соціальних виплат, однак Уряд робить усе можливе, зокрема в зоні активних військових дій, щоб на сьогодні усі громадяни отримали належні їм виплати, житлові субсидії і пенсії", ‒ повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Загалом на пенсійні виплати у березні спрямовано 47,8 млрд грн, з них 16,7 млрд грн за рахунок коштів державного бюджету.

Крім того, з 25 березня розпочато фінансування пенсій за квітень 2022 року за датами виплат 4 ‒ 25 квітня пенсіонерам Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Херсонської та Чернігівської областей. Станом на 27 березня було виплачено квітневих пенсій на 8,8 млрд грн.