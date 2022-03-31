Євросоюз готує нові санкції проти Росії у відповідь на газовий ультиматум Путіна, – Reuters

Європейська комісія готує нові санкції проти РФ. Нові обмеження залежатимуть від позиції Кремля щодо переходу на розрахунки за газ в рублях.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в Єврокомісії, передає Європейська правда.

За їх даними, новий пакет санкцій ЄС може бути готовий вже наступного тижня, а наразі Єврокомісія консультується з урядами ЄС щодо "пакету відповідності".

У цей пакет майже напевно увійде блокування шпаринок, за рахунок яких російьскі підсанкційні особи обходять вже прийняті санкції. Йдеться про використання для цього криптовалют, трастів і фіктивних компаній в офшорних юрисдикціях, а також переписання активів на родичів.

Втім, не виключено, що у цей пакет будуть включені й нові санкції. Вони повязані із відповіддю ЄС на російський ультиматум оплачували рахунки за газ в рублях. Ця вимога була відхилена Євросоюзом.

Джерела Reuters уточнюють – якщо Путін наполягатиме на рублевих платежах за поставки газу, то до пакету можуть бути включені набагато суворіші санкції, однак не уточнюють, які саме.

Як повідомлялося, раніше країни G7 визнали вимогу Росії оплачувати постачання газу в російських рублях порушенням чинних контрактів і закликатимуть компанії не виконувати його, заявив міністр економіки, віце-канцлер ФРН Роберт Хабек. Пізніше канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив, що німецькі компанії платитимуть за російський газ відповідно до умов чинних контрактів, які переважно передбачають розрахунки в євро.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не постачатиме газ в Європу, якщо європейські покупці відмовляться платити за нього в рублях, як цього забажав Володимир Путін.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін доручив доручив уряду, ЦБ РФ та "Газпрому" до 31 березня перевести розрахунки щодо газу з "недружніми країнами".