Австралія запровадить додаткове мито на весь імпорт із Росії та Білорусі
Уряд Австралії запроваджує додаткові мита у вигляді 35% на всі товари, імпортовані із Росії та Білорусі.
Про це йдеться у заяві глави австралійського уряду Скотта Моррісона.
"Уряд Австралії вживає подальших заходів щодо збільшення економічних витрат для Росії після її незаконного вторгнення в Україну за підтримки Білорусі, застосовуючи додаткові мита у розмірі 35% на весь імпорт з Росії та Білорусі", – зазначив він.
Відповідне рішення набуде чинності з 25 квітня 2022 року.
Також уряд Австралії надасть Україні допомогу на суму $91 млн. Буде виділено $65 млн на гуманітарну допомогу, а також 70 тисяч тонн вугілля.
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