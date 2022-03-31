Путін пообіцяв, що європейські компанії зможуть платити за газ у євро, – ЗМІ

Німеччина продовжить оплачувати постачання газу з Росії у євро чи доларах, як це передбачено у контрактах.

Про це повідомляє DW з посиланням на заяву німецького уряду.

Офіційний представник уряду Штеффен Хебештрайт за результатами телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента РФ Володимира Путіна заявив, що "угода країн G7 залишається в силі".



За його словами, Путін повторив, що з 1 квітня в Росії діє закон, згідно з яким постачання газу мають бути оплачені у рублях. Проте для європейських компаній нічого не зміниться: платежі, як і раніше, здійснюватимуться виключно в євро.

Кошти переводитимуться до "Газпромбанку", який не потрапив під санкції, введені через агресію Росії проти України. Потім банк конвертує гроші у рублі. Шольц, за словами Хебештрайта, не погодився на цю процедуру, водночас попросив надати письмову інформацію про це.

Як повідомлялося, раніше країни G7 визнали вимогу Росії оплачувати постачання газу в російських рублях порушенням чинних контрактів і закликатимуть компанії не виконувати його, заявив міністр економіки, віце-канцлер ФРН Роберт Хабек. Пізніше канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив, що німецькі компанії платитимуть за російський газ відповідно до умов чинних контрактів, які переважно передбачають розрахунки в євро.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не постачатиме газ в Європу, якщо європейські покупці відмовляться платити за нього в рублях, як цього забажав Володимир Путін.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін доручив доручив уряду, ЦБ РФ та "Газпрому" до 31 березня перевести розрахунки щодо газу з "недружніми країнами".