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У Києві з 1 квітня відновлять продаж алкоголю

алкоголь

У Києві із 1 квітня частково дозволять продаж алкоголю.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що купити алкоголь можна буде із 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування.

Нагадаємо, з 1 березня у Києві заборонили продавати алкогольну продукцію.

Автор: 

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