У Києві з 1 квітня відновлять продаж алкоголю
У Києві із 1 квітня частково дозволять продаж алкоголю.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що купити алкоголь можна буде із 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування.
Нагадаємо, з 1 березня у Києві заборонили продавати алкогольну продукцію.
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