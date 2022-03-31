У Києві з 1 квітня відновлять продаж алкоголю

У Києві із 1 квітня частково дозволять продаж алкоголю.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що купити алкоголь можна буде із 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування.

Нагадаємо, з 1 березня у Києві заборонили продавати алкогольну продукцію.