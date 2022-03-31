В офісах німецьких підрозділів "Газпрому" відбулися обшуки, – Bloomberg

Представники антимонопольних органів Євросоюзу провели обшуки в офісах німецьких підрозділів "Газпрому" у рамках розслідування причетності російського газового монополіста до рекордного зростання цін.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Зокрема, обшуки пройшли в офісах компаній Gazprom Germania GmbH і Wingas GmbH, які контролюють близько 20% німецького ринку газу.

За даними джерел Reuters, обшуки можуть бути пов'язані з активізацією розлідування щодо того, чи спричинила поведінка "Газпрому" різке зростання цін на газ.

Як повідомлялося, у грудні минулого року єврокомісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер зазначала, що Єврокомісія збирає інформацію в рамках розлідування цієї справи, зокрема вже звернулася до "Газпрому" за роз'ясненнями.

У вересні 2021 року група депутатів Європарламенту надіслала Єврокомісії листа з вимогою розслідувати дії основних постачальників газу на ринок Європи. У грудні 2021 року своє звернення до Єврокомісії направила Польща, а січні 2022 року ЄК отримала аналогічну скаргу від "Нафтогазу України".

Нагадаємо, напередодні початку опалювального сезону в Європі виявилося, що запаси газу в європейських сховищах, що належать "Газпрому", знаходяться на надзвичайно низькому рівні, тоді як російські сховища заповнені максимально. Крім того, з початком опалювального сезону російська компанія зменшила експорт газу в Європу, мінімально використовуючи потужності газопроводу "Ямал-Європа" та знижуючи прокачку газу через Україну нижче передбачених контрактом обсягів.