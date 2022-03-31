Переселенці можуть додатково отримати по 2220 гривень від ООН через "Укрпошту", – віце-прем'єр

Внутрішньо переміщені особи зможуть отримати додаткову грошову допомогу від ООН у розмірі 2220 гривень на людину через відділення "Укрпошти".

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук за підсумками зустрічі з Верховним комісаром ООН з питань біженців Філіппо Гранді, повідомляє пресслужба міністерства.

"Так, Управління Верховного комісара ООН з питань захисту біженців спільно з "Укрпоштою" розпочали виплату кожній переміщеній особі по 2220 грн. Отримати готівку можна через відділення "Укрпошти", – повідомила Верещук.

Вона наголосила, що ця допомога надається додатково до допомоги від держави (2000 гривень на особу та 3000 гривень для дітей або осіб з інвалідністю).

За словами віце-прем’єр-міністра, запис до програми грошової допомоги розпочався у Львові 23 березня, а тепер також проходить в Ужгороді та Мукачеві.

Реєстрація для отримання допомоги відбувається за адресами:

м. Львів, вул. Трускавецька, 2 Б (з 9:00 до 18:00);

м. Львів, вул. Палія, 15 (з 9:00 до 18:00), вихідний – субота;

м. Ужгород, Гуманітарний штаб "Совине гніздо", вул. Ференца Ракоци, 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00);

м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 24, Ужгородський міський центр соціальних служб Департаменту соціальної політики (пн-пт з 9:00 до 18:00);

м. Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича, 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).

За додатковою інформацією необхідно звертатись за номером телефону: 0800307711.

Верещук повідомила про ще одну програму з надання грошової допомоги, яку зможуть отримати найбільш уразливі групи переміщених осіб, однак вона наразі працює лише на Закарпатті.

"Також програму з надання грошової допомоги розпочало втілювати представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні. Зараз це втілюється на Закарпатті, але в перспективі дію програми планується розширити на інші регіони. Розмір допомоги – також 2220 грн на людину", – уточнила віце-прем’єр.

Вона пояснила, що ця допомога надаватиметься:

вагітним жінкам та матерям, що самостійно виховують дітей;

сім’ям із двома і більше дітьми;

родинам, серед членів яких є особи з інвалідністю;

особам похилого віку.

Списки вищевказаних категорій опрацьовуватиме Департамент соціального захисту населення Закарпатської ОВА, соціальні працівники територіальних громад.

Для отримання допомоги працює наступний алгоритм:

Особа реєструється в якості ВПО у відповідній області через органи соцзахисту чи ЦНАП. У разі якщо особа підпадає під визначені категорії вразливості, вона отримує відповідну допомогу.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів затвердив три державні програми для підтримки вимушених переселенців в Україні, які передбачають щомісячні виплати, допомогу при працевлаштуванні та часткову компенсацію вартості комунальних послуг.

Перша з них передбачає виплату допомоги у розмірі 2000 гривень на місяць внутрішньо переміщеним особам, друга передбачає компенсації для роботодавців при працевлатуванні таких осіб, а третя – компенсації місцевим жителям видатків на сплату комуналки, якщо вони надали житло переселенцям.