Україна відновила експорт електроенергії в Європу, – "Укренерго"

У середу, 30 березня, вперше з початку повномасштабного вторгнення російських військ Україна відновила експорт електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба системного оператора НЕК "Укренерго".

Сьогодні вперше після початку війни, а також після синхронізації з ENTSO-E, Україна знову експортує електроенергію в ЄС, а саме до Польщі. Відновлення експортних операцій допоможе нашим європейським партнерам долати залежність від російських енергоресурсів, а Україні - отримати додаткові кошти для відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури, знищеної війною", – наголошується у повідомленні.

В компанії уточнили, що відновлення експорту – це перший крок на шляху до повноцінного об’єднання українського та європейського ринків.

"Укренерго" наразі працює над тим, щоб розширити можливості для торгівлі електроенергією з Європою", – зазначається у повідомленні.

"Укренрего" також повідомляє, що українська енергосистема продовжує працювати синхронно з ENTSO-E, частота в мережі стабільна – 50 Гц. Всі українські електростанції (теплові, атомні, гідро та ВДЕ) працюють за графіком та командами диспетчерів НЕК "Укренерго".

За минулу добу оператори систем розподілу відновили електропостачання понад 63 тисячам споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Київській, Миколаївській та Житомирській областях.

Як повідомлялося, "Укренерго" 28 березня відновило добові аукціони щодо викупу міждержавних перетинів для здійснення експорту електроенергії до Польщі.

Потужність міждержавного перетину для експорту електроенергії на 30-31 березня, а також на 1 квітня на аукціонах придбали структури з групи ДТЕК Ріната Ахметова.

Нагадаємо, всі аукціони з імпорту-експорту було припинено 24 лютого у зв'язку з виходом енергосистеми України в ізольований режим у рамках синхронізації із ENTSO-E.

Енергосистеми України та Європи перейшли у синхронний режим роботи 16 березня.