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"Укрзалізниця" відновить рух приміських потягів у звільнений від окупантів Тростянець

борисполь,поезд,квсз

"Укрзалізниця" планує найближчим часом запустити дизель-потяг Харків-Тростянець.

Про це голова правління компанії Олександр Камишін повідомив на своєму каналі в Telegram.

"Вже два дні, як звільнений Тростянець, Сумська область, "Південна залізниця". Доїхали залізницею. За три дні відновимо приміський дизель-поїзд із Харкова", – написав очільник "Укрзалызниці".

Він повідомив, що у Тростянці російські окупаційні війська зруйнували вокзал, привокзальну площу, депо та багато міської інфраструктури.

"Щойно наші війська звільняють місто, залізниця відновлює інфраструктуру та відновлює пасажирські потяги. Так буде всюди", – наголосив Камишін.

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